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Президент Азербайджана Алиев: Я подумал, что ЕС может стать лучшим

Президент Азербайджана Алиев: Я подумал, что ЕС может стать лучшим

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Euronews высказался о переговорах с Арменией при содействии председателя Европейского Совета Шарля Мишеля.

«Это была инициатива председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, который пригласил нас, и мы это поддержали, так как, учитывая уровень сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, и Арменией и ЕС, мы считаем естественной активизацию Евросоюза», – отметил лидер государства.

«Я подумал, что ЕС может стать лучшим, потому что наши отношения основаны на взаимном уважении, взаимном доверии и взаимных интересах. Так что сейчас эта инициатива превращается в очень активную форму диалога благодаря нашим встречам не только в Брюсселе, но и, например, на полях заседаний Европейской мирной инициативы. В последний раз это произошло в Кишиневе. Считаю это важным, так как мы не допускаем стагнации ситуации. Потому что в случае стагнации мы не будем застрахованы от любого опасного сценария»», – добавил президент.

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