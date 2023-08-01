«Не США и не ЕС». Алиев указал на роль России при заключении перемирия в ноябре 2020 г

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Euronews обнародовал свое мнение о посреднической роли России и Запада в азербайджано-армянских переговорах.

«На самом деле именно Россия была посредником при заключении соглашения о прекращении огня — декларации от 10 ноября 2020 года. Это были не США и не ЕС. Мои первые встречи с армянским коллегой были организованы Россией в России. Ситуация изменилась после начала российско-украинской войны. Тогда мы стали наблюдать более активное участие США и Европы. На самом деле для нас нет большой разницы, кто будет руководить процессом, кто будет в определенной степени «монополизировать» переговорный процесс. Важно прийти к результату», – заявил президент страны.