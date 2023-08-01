Алиев коснулся отношений стран Южного Кавказа с Россией после начала войны в Украине

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Euronews коснулся отношений стран Южного Кавказа с Россией после начала военного конфликта в Украине.

«Мне трудно сказать о регионе в целом, так как регион Южного Кавказа состоит из трех стран. Мы можем только наблюдать за тем, как Россия взаимодействует с нашими соседями по Южному Кавказу. Что же касается Азербайджана, то здесь мало что изменилось, так как наши отношения с Россией и так были сбалансированными. Они основывались на признании национальных интересов и, конечно, территориальной целостности и суверенитета друг друга», – отметил лидер государства.