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Открытое письмо депутатов ММ по ситуации на Лачинской дороге

Открытое письмо депутатов ММ по ситуации на Лачинской дороге

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана распространили открытое письмо. Об этом говорится в сообщении отдела по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В письме говорится:

«После 30-летней оккупации азербайджанских земель вооруженными силами Армении и 44-дневной Отечественной войны, завершившейся восстановлением территориальной целостности нашего государства, Азербайджан в апреле 2023 года, реализуя свое суверенное право, в целях предотвращения неоднократно выявленного неправомерного использования Лачинской дороги, установил на въезде на эту дорогу с территории Армении контрольно-пропускной пункт. Следует отметить, что армянские жители Карабаха, проживающие на территории временной дислокации российских миротворческих сил, в сопровождении Международного Комитета Красного Креста имеют возможность беспрепятственно пользоваться этой дорогой. Тот факт, что провокаторы, выставляющие себя представителями проживающих в Карабахе армян, и политическое руководство Республики Армения для перевозки грузов настаивают исключительно на Лачинской дороге, имеет целью преднамеренную политизацию вопроса и использование его в качестве провокации. Если речь идет на самом деле о гуманитарном грузе, какое значение имеет, каким путем и откуда он идет?!

Правительство Азербайджана заявило о готовности оперативно удовлетворять потребности армянских жителей Карабаха, Азербайджан предоставил дорогу Агдам-Ханкенди в том числе для перевозки продовольствия, медикаментов и других гуманитарных грузов. Это также необходимый и неизбежный шаг для реинтеграции армянских жителей Карабаха в Азербайджан».

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Открытое письмо депутатов ММ по ситуации на Лачинской дороге
Общество

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