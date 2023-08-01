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Иранцам из-за жары предоставили два выходных

Иранцам из-за жары предоставили два выходных

Власти Ирана из-за аномально сильной жары объявили среду и четверг выходными днями, сообщает «Аль-Арабийя».

«Представитель правительства Ирана Али Бахадори Джахроми заявил, что решение временно закрыть правительственные учреждения, банки и школы в среду и четверг связано с предупреждением министерства здравоохранения Ирана о возможном росте количества случаев теплового удара из-за высоких температур», – информирует телеканал.

Так, в последние дни температура воздуха в Иране достигает 40 градусов по Цельсию. В Тегеране во вторник столбик термометра поднялся до отметки 38 градусов, а в городе Ахваз на юго-западе Ирана – 50 градусов.

Метеорологи прогнозируют, что в течение следующих трех дней температура в Тегеране может вырасти еще сильнее – до 39 градусов по Цельсию.

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