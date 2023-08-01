Открытое письмо депутатов ММ по ситуации на Лачинской дороге |
Азербайджан стал крупнейшим поставщиком нефти в Италию |
Госпогранслужба Азербайджана задержала Рашида Беглеряна (фото) |
Община: Давление Армении не помешало западным азербайджанцам сохранить язык и культурные ценности |
«Через несколько месяцев». Пентагон озвучил сроки передачи F-16 Киеву |
Махмудов: Хачатурян и члены его семьи подстрекали армян к провокациям |
Зарубежные НПО: Ереван препятствует реинтеграции карабахских армян |
«Всем им уготована судьба Вагифа»: жители Мешали обратились к международной общественности |
Bloomberg раскрыл хитрую схему Армении |
Главное Общество

Община: Давление Армении не помешало западным азербайджанцам сохранить язык и культурные ценности

Община: Давление Армении не помешало западным азербайджанцам сохранить язык и культурные ценности

Согласно Указу общенационального лидера Гейдара Алиева от 9 августа 2001 года, 1 августа отмечается в стране как День азербайджанского алфавита и азербайджанского языка. Писатели и поэты из Западного Азербайджана внесли важный вклад в развитие азербайджанского языка и литературы. Мы с гордостью вспоминаем великих мастеров слова Мискина Абдалы, Ашуга Алы, Ашуга Алескера, обогативших азербайджанский язык и литературное наследие блеском своей поэзии и художественной выразительностью.

Об этом говорится в поздравлении Общины Западного Азербайджана азербайджанскому народу, который, как отмечается, в послании, преодолев испытания тысячелетий, сохранил свой язык и национальную идентичность.

«Несмотря на огромное давление и преследования со стороны властей Армении за последние сто лет, порожденные этническими предрассудками, западные азербайджанцы сумели сохранить свой язык и культурные ценности, передавая из поколения в поколение свои обычаи и богатые традиции.

В самые сложные периоды нашей жизни как беженцев родной язык оставался для нас непреходящей ценностью, был мостом, соединяющим нас с нашей исторической памятью, нашим культурным наследием и утраченной родиной предков.

Возвратиться на родину Ашуга Алы, Ашуга Алескера, восстановить их разрушенные могилы, творить на родном языке и сохранить ашугское искусство, – это мечта, негасимый огонь в наших сердцах. Мы верим, что скоро претворим в жизнь нашу мечту», – говорится в поздравлении Общины.

Теги:
Из этой рубрики
Открытое письмо депутатов ММ по ситуации на Лачинской дороге
Общество

Открытое письмо депутатов ММ по ситуации на Лачинской дороге

2023/08/01, 20:42
Община: Давление Армении не помешало западным азербайджанцам сохранить язык и культурные ценности
Общество

Община: Давление Армении не помешало западным азербайджанцам сохранить язык и культурные ценности

2023/08/01, 19:37
Главного архитектора ИВ Тертерского района задержали за взятку (обновлено)
Общество

Главного архитектора ИВ Тертерского района задержали за взятку (обновлено)

2023/08/01, 19:02
Махмудов: Хачатурян и члены его семьи подстрекали армян к провокациям
Общество

Махмудов: Хачатурян и члены его семьи подстрекали армян к провокациям

2023/08/01, 18:46
Васиф Талыбов и его сын Сеймур Талыбов получили места в Верховном меджлисе НАР
Общество

Васиф Талыбов и его сын Сеймур Талыбов получили места в Верховном меджлисе НАР

2023/08/01, 18:32
Зарубежные НПО: Ереван препятствует реинтеграции карабахских армян
Общество

Зарубежные НПО: Ереван препятствует реинтеграции карабахских армян

2023/08/01, 18:17
Сегодня отмечается День азербайджанского алфавита и языка
Общество

Сегодня отмечается День азербайджанского алфавита и языка

2023/08/01, 18:03
Чингиз Аскеров: Похоже, что беспомощность Армении перешла на правовую плоскость
Общество

Чингиз Аскеров: Похоже, что беспомощность Армении перешла на правовую плоскость

2023/08/01, 18:01
«Всем им уготована судьба Вагифа»: жители Мешали обратились к международной общественности
Общество

«Всем им уготована судьба Вагифа»: жители Мешали обратились к международной общественности

2023/08/01, 17:54