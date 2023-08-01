Зарубежные НПО: Ереван препятствует реинтеграции карабахских армян

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Группа представителей НПО зарубежных стран распространила совместное заявление о том, что Армения препятствует реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.

В заявлении говорится:

«Мы, нижеподписавшиеся организации гражданского общества, распространяем совместное заявление, чтобы привлечь внимание международного сообщества к искусственным препятствиям, создаваемым правительством Армении.

Будучи многонациональной страной, Азербайджан создает благоприятную среду для проживающих на его территории армян и других этнических меньшинств, чтобы они могли жить и работать в мирных условиях, при равных правах. Азербайджан в соответствии со своей Конституцией и законодательством также обеспечит права и безопасность армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

Ряд официальных лиц Армении пытается создать политические манипуляции и спекуляции по поводу Лачынской дороги. Эти претензии совершенно беспочвенны, и мы их отрицаем».