Сегодня отмечается День азербайджанского алфавита и языка

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День азербайджанского алфавита и языка отмечается в стране ежегодно 1 августа, согласно указу Гейдара Алиева от 9 августа 2001 года «Об учреждении дня азербайджанского алфавита и азербайджанского языка».

Как известно, в годы вхождения Азербайджана в состав царской России азербайджанцы пользовались арабским алфавитом. С приходом к власти большевиков в Азербайджане стали проводиться космополитические эксперименты со многими обычаями и традициями азербайджанского народа, включая его язык и алфавит. Вскоре русский язык фактически приобрел статус государственного языка. К концу 20-х годов прошлого столетия была проведена реформа алфавита, в результате которой вместо арабского алфавита стал применяться новый азербайджанский алфавит по латинской графике. Но не прошло и десяти лет с начала этой реформы, как было принято решение о переходе на кириллицу.

Таким образом, примерно за десять лет в алфавит азербайджанского языка трижды были внесены изменения. Других подобных случаев в истории человечества не существует. К концу 20 столетия, когда Азербайджан второй раз приобрел государственную независимость, вопрос о реформе алфавита вновь стал актуальным. В действительности переход на новый алфавит намечался с первого года независимости — 1991 года. Но реалии того времени не позволяли довести этот процесс до конца. Издательско-полиграфическая работа в стране велась параллельно по двум алфавитам: газеты издавались наполовину по новому алфавиту на латинской графике, а наполовину — по кириллице. Это приводило к серьезному недоумению среди населения. Положение коренным образом изменилось с изданием Указа президента от 18 июня 2001 года.

Именно в тот день общенациональный лидер Гейдар Алиев подписал Указ «О совершенствовании применения государственного языка», в котором подчеркивалась роль и функции азербайджанского языка как атрибута независимой государственности. Согласно Указу, с 1 августа 2001 года повсеместно осуществлялся переход к азербайджанскому алфавиту на латинскую графику.