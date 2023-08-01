Bloomberg раскрыл хитрую схему: Армения помогает армии России |
Встреча между Баку и представителями Ханкенди может состояться в Евлахе |
Польша назвала Украину неблагодарной |
Главный советник Госдепа США летит в регион |
Офис Зеленского: Атаки дронов на РФ будут происходить все чаще |
Представитель Генпрокуратуры: Уголовное дело по событиям в Мешяли было возбуждено 11 января 1992 года |
В индийском штате начались погромы и сожжение мечетей (видео) |
Украина снова атаковала Москву беспилотниками (фото и видео) |
ИГИЛ является организатором теракта в Пакистане |
Главное Общество

Wildberries вышел на рынок Азербайджана

Wildberries вышел на рынок Азербайджана

Онлайн-ретейлер Wildberries начал работу в Азербайджане, говорится в сообщении компании.

«Международная онлайн-платформа Wildberries расширяет географию и выходит на рынок Азербайджана. Благодаря началу работы в стране ее жители получат доступ к широкому ассортименту товаров, а представители местного бизнеса – возможность начать продажи в онлайн-сегменте, открывать партнерские точки выдачи и в перспективе выходить на зарубежные рынки», – говорится в сообщении.

Покупателям в Азербайджане доступен ассортимент, насчитывающий более 5 млн SKU (stock-keeping unit, ассортиментная позиция): одежда и обувь, аксессуары, косметика, детские товары, техника и электроника, товары для дома, продукты, цифровые товары и другие. Товары можно получить в пунктах выдачи заказов (ПВЗ), первый ПВЗ уже открыт в Баку.

Азербайджан стал восьмой страной присутствия Wildberries. «Рынок имеет высокие перспективы в сфере электронной торговли, и с точки зрения логистики, и развития предпринимательства, и в целом увеличения товарооборота России, Азербайджана и стран Центральной Азии», – отмечает компания.

Теги:
Из этой рубрики
Сегодня ночью будет Суперлуние
Общество

Сегодня ночью будет Суперлуние

2023/08/01, 17:00
Вагиф Хачатурян был объявлен в международный розыск еще в 2013 году
Общество

Вагиф Хачатурян был объявлен в международный розыск еще в 2013 году

2023/08/01, 16:02
Генпокуратура обратилась в ОЭСР и СЕ по поводу загрязнения рек Араз и Охчучай
Общество

Генпокуратура обратилась в ОЭСР и СЕ по поводу загрязнения рек Араз и Охчучай

2023/08/01, 15:13
Община Западного Азербайджана осуждает предвзятое заявление Тини Кокса
Общество

Община Западного Азербайджана осуждает предвзятое заявление Тини Кокса

2023/08/01, 14:30
Wildberries вышел на рынок Азербайджана
Общество

Wildberries вышел на рынок Азербайджана

2023/08/01, 14:07
Казахстан стал пристанищем палача азербайджанцев в Ходжалы
Общество

Казахстан стал пристанищем палача азербайджанцев в Ходжалы

2023/08/01, 13:40
Ильхам Алиев уволил Рафигу Гусейн-заде
Общество

Ильхам Алиев уволил Рафигу Гусейн-заде

2023/08/01, 13:34
Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла
Общество

Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

2023/08/01, 13:07
В Каспии проведены комплексные экологические исследования
Общество

В Каспии проведены комплексные экологические исследования

2023/08/01, 12:50