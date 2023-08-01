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Генпрокуратура: Преступления Хачатуряна не имеют срока давности

Генпрокуратура: Преступления Хачатуряна не имеют срока давности

Привлечение к уголовной ответственности Вагифа Хачатуряна, задержанного в связи с событиями в Мешали, соответствует нормам международного и национального права.

Об этом заявил начальник управления Генпрокуратуры Махир Аббасов.

Отметив, что привлечение Вагифа Хачатуряна к уголовной ответственности соответствует нормам международного и национального права, Махир Аббасов подчеркнул, что эта практика существует в уголовном судопроизводстве Азербайджанской Республики.

Также было отмечено, что в соответствии с действующим уголовным законодательством срок давности для привлечения к уголовной ответственности на преступления против мира и человечества, и военные преступления не распространяется.

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