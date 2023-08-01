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Главное Общество

Уволены 5 начальников Главных управлений Госслужбы по мобилизации и призыву

Уволены 5 начальников Главных управлений Госслужбы по мобилизации и призыву

Начальники Главных управлений Государственной службы по мобилизации и призыву освобождены от занимаемых должностей.

Об этом сообщил начальник отдела по работе с общественностью и международным связям службы Парвиз Садреддинов, передает АПА.

Он сказал, что вышеупомянутых Главных управлений пять, и они не были упразднены.

Освобожденные от должности начальники управлений:

Начальник Главного управления по призыву – генерал-майор Чингиз Кичикбеков, начальник Главного управления кадров генерал-майор Азад Алиев, начальник Главного управления организационного контроля полковник Фамиль Асланов, начальник Главного управления материально-технического обеспечения полковник Анар Алиев и начальник Главного управления по мобилизации полковник Вели Рзаев.

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