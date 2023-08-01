Россия приведет на Каспий украинскую войну?

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Москва живет в состоянии перманентной беспилотной тревоги. Мэр российской столицы Собянин регулярно сообщает в соцсетях о предотвращенной ПВО атаке украинских беспилотников. Однако 24 июля, по убеждению многих, произошел качественный сдвиг — украинские беспилотники ударили рядом с объектами Минобороны РФ, что, по данным некоторых источников, вызвало даже некоторую панику в кабинете Сергея Шойгу.

Можно долго спорить о чисто военной эффективности атаки дронов по Москве. Но, для начала, это сильнейший удар по морально-психологическому состоянию россиян. Им обещали «Киев за три дня», парад на Крещатике и «гром победы, раздавайся!», да еще главным образом за счет бурят и дагестанцев, а теперь — поток «похоронок», санкции и взрывы не только в оккупированном Крыму и прифронтовом Белгороде.

Но самое главное, Украина уже не в первый раз демонстрирует способность бить по целям в достаточно глубоком тылу России. «Прилетало» уже и по аэродромам стратегической авиации, и по дачам на Рублевке, беспилотник сбивали даже над Кремлем. Российскую ПВО украинская армия уже «вскрыла». Интенсивность и «результативность» ударов по возможным целям будет только расти. Может показаться, что Украина «бьет в белый свет как в копеечку», но происходящее скорее напоминает «пристрелку».

А среди этих самых вероятных целей — не только Москва, Белгород или аэродром «Энгельс», но и российская военная инфраструктура на Каспийском море. Прежде всего — новая главная база Каспийской флотилии в дагестанском городе Каспийск, та самая, из-за близости которой к азербайджанской границе РФ отказалась продать нашей стране береговые ракетные комплексы «Бал-Э».

В самом деле, как уже неоднократно указывалось, с Каспийского моря, то есть с кораблей Каспийской флотилии, Россия неоднократно била «Калибрами» по украинским городам. Одно только это уже дает повод Киеву ударить по ее главной базе.

К тому же одними «Калибрами» дело не ограничивается. Напомним: российский военный флот на Каспии, где как бы особенно воевать не с кем, рассматривался и рассматривается как «резерв» для Черноморского флота. Что особенно актуально сегодня, когда ЧМФ изрядно потрепан в результате украинских ударов и лишился даже своего флагмана, не считая целей помельче, а интенсивность боевых действий на Черном море только растет. Особенно после отмены «зерновой сделки». Российские военные корабли уже грозятся гражданским кораблям под флагами третьих стран, идущими в порты Украины. При этом перебросить корабли из других «бассейнов», кроме Каспия, на Чёрное море Москва не может — с начала украинской войны Турция перекрыла для военных кораблей транзит через Босфор и Дарданеллы.

Наконец, теперь появился еще один сильнейший раздражитель — поставки по Каспию в Россию иранского оружия, прежде всего беспилотников «Шахед», и комплектующих для их сборки в Татарстане.

А это уже запускает на Каспии очень опасный сценарий с возможностью ударов по как бы гражданским кораблям, везущим груз военного назначения. Позволяют ли сегодня технические и военные возможности Украины прицельно бить по судам с «Шахедами» уже сегодня — вопрос открытый, но завтра такой сценарий вполне может стать реальностью. После чего начнутся и попытки «прятать» груз под флагами других прикаспийских стран, выходить из нейтрального коридора и заходить в территориальные воды дружественных Украине государств — в том числе и для того, чтобы втянуть их в противостояние с Украиной на стороне России. Буклеты на азербайджанском языке с призывом к нашим гражданам записываться в российскую армию были, возможно, не более чем «первым звонком»…Словом, украинская война на Каспии превращается уже в прямую и явную угрозу для стран региона, включая и Азербайджан. А значит, нам необходимо уже сегодня просчитывать варианты, оценивать риски и проводить «красные линии».

И не факт, что на это у нас так уж много времени.

Нурани, обозреватель