Представитель Генпрокуратуры: Уголовное дело по событиям в Мешяли было возбуждено 11 января 1992 года

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Уголовное дело, связанное с событиями в Мешяли, было возбуждено 11 января 1992 года.

Об этом в эфире телеканала AzTV заявил старший помощник Генерального прокурора по особым поручениям Ильгар Сафаров.

По его словам, уголовное дело по фактам геноцида, депортации азербайджанцев, уничтожения, повреждения сельского и государственного имущества, и причинения материального ущерба в крупном размере в селе Мешяли было возбуждено 11 января 1992 года.

Представитель ведомства представил фотографии с места событий, сделанные сотрудниками Генпрокуратуры 11 января 1992 года в селе Мешяли.

И.Сафаров также отметил, что в результате длительного расследования личность Хачатуряна Вагифа Черкезовича была установлена, и с 2013 года он находился в международном розыске.