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В ближайшие дни США и Украина проведут переговоры по гарантиям безопасности

В ближайшие дни США и Украина проведут переговоры по гарантиям безопасности

На этой неделе начнутся переговоры по гарантиям безопасности между США и Украиной.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил на брифинге, что переговоры в формате видеоконференции стартуют на текущей неделе.

«США пока не анонсируют, какие гарантии безопасности может получить Украина после переговоров в Вашингтоне, они касаются оборонных обязательств», – говорится в заявлении.

Миллер уточнил, что переговоры состоятся в виртуальном формате.

С американской стороны возглавлять делегацию на переговорах будет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

Миллер отметил, что переговоры США и Украины коснутся долгосрочных обязательств в области обороны.

«Как говорил президент Джо Байден, другие лидеры G7 и ЕС, а также другие лидеры 12 наций, которые присоединились к нашему заявлению, мы привержены долгосрочным обязательствам перед Украиной в области обороны», — сказал Миллер.

Также он добавил, что Запад поможет Украине в создании инфраструктуры, которая позволит в долгосрочной перспективе сдерживать Россию.

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