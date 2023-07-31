Хачатурян может столкнуться с дополнительными обвинениями

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Если в ходе следствия будут выявлены новые факты, Вагифу Хачатуряну, обвиняемому в совершении массовых убийств азербайджанцев в селе Мешали, могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

Об этом в программе «Diqqət mərkəzi» на Общественном телевидении сказал заместитель Военного прокурора Азербайджана Фуад Мамедов.

По его словам, которые приводит «Тренд», в ходе следствия была выявлена информация о том, что Вагиф Хачатурян и другие армяне, участвовавшие в вооруженном нападении на село Мешали, спланировали это заранее, что подтверждают показания как свидетелей, так и потерпевших, заключения экспертов.

«Были проведены различные экспертизы. В ходе следствия установлено, что данное нападение было заранее спланировано. Предварительное планирование подтверждается следственными материалами. Была поставлена цель массово вывезти людей из села Мешали, а затем убить их. Поэтому данное уголовное дело расследуется в следственном отделе Военной прокуратуры по статье 103, то есть «Геноцид», а также по статье 107 «Депортация и принудительное перемещение населения», – сказал заместитель Военного прокурора.

Мамедов сообщил, что в ходе следствия было доказано совершение девятью лицами преступлений по эпизоду в Мешали. Он добавил, что следственно-оперативные мероприятия продолжаются. По данному делу регулярно представляются отчеты в Генеральную прокуратуру и Военную прокуратуру.