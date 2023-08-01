Украина получит упрощенную версию танков Abrams

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Основные боевые танки американского производства Abrams вскоре появятся вдоль линии фронта в Украине, однако это будут не те модели, которые изначально обещал Вашингтон. Об этом сообщает Newsweek.

В конце января США обещали в целом 31 танк Abrams. Уже 21 марта Пентагон заявил, что США не будут отправлять в Украину Abrams M1A2 следующего поколения, на доставку которого понадобится около года.

Однако позже в Министерстве обороны США заявили, что осенью Украина получит отремонтированные танки M1A1 «быстрее, чем ожидалось изначально».

«Речь идет о том, чтобы этот важный боевой потенциал как можно быстрее перешел в руки украинцев», – сказал пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер.

По его словам, эти старые танки имели бы «очень подобные возможности» к более поздним M1A2. В Пентагоне также сообщили, что они будут иметь 120-миллиметровую основную пушку и крупнокалиберный пулемет 50-го калибра.

«Abrams, безусловно, будет иметь значение на поле боя», – сказал журналистам генерал-лейтенант Дуглас Симс.

В то же время по словам Марины Мирон, исследователя отдела военных исследований Королевского колледжа Лондона, более простой вариант лучше подойдет для Украины, учитывая временные ограничения.

«M1A1 SA такой же живучий и маневренный, как и более современные варианты», – заявили в армии США.

Мирон пояснил, что электроника M1A2, как правило, более совершенна, предлагая некоторые преимущества экипажу танка, в частности наводчику и командиру.

«Однако системы являются более сложными и требуют больше обучения и поддержки, что делает конструкцию M1A1 лучшим выбором для того, чтобы танки стали пригодными для использования в Украине», – добавил он.

Эксперты ранее предполагали, что высокотехнологичные Abrams, которые являются более сложными платформами по сравнению с другими танками, потеряют часть своей самой совершенной электроники до того, как увидят боевые действия в Украине.

По данным Politico, из танков «изымают наиболее чувствительную технику, включая в некоторых случаях секретную броню из обедненного урана, прежде чем их можно будет отправить в Украину».

«M1A2 оснащен дополнительной тепловизионной оптикой как для водителя, так и для командира, что обеспечивает улучшенную осведомленность о ситуации для всего экипажа во время противостояния с другими танками своей эпохи, включая T-72», – сказал аналитик наземной сферы GlobalData Тристан Зауэр.

По его словам, это облегчает ночные действия танковых боев.

В целом армия США описывает M1A2 SEPv3 как «самый надежный танк Abrams, когда-либо созданный», а M1A2 SEPv4, который сейчас разрабатывается, как «самый смертоносный танк Abrams», который среди других обновлений будет иметь прицел третьего поколения FLIR.