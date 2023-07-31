Рустамзаде: В наше время как в футболе – воюет команда

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В интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде заявил, что не существует «вундерваффе» – оружия, которое Украина получит и победит российских оккупантов.

«Вам нужно комплексное оружие. Нет «вундерваффе» в наше время. В наше время как в футболе – воюет футбольная команда. Скажем, если у вас не будет систем противовоздушной обороны, вы будете доминировать в воздухе, – но вас «заклюют» дронами. То есть вам нужно все. Вам нужны и пулеметы, и минометы, и антидронные средства, и ситемы ПВО, и авиация», – сказал аналитик.

Он подчеркнул, что «чтобы победить более сильную армию, нужен комплекс сил и средств».

«Часть из них вы имеете. То есть это не с нуля надо делать. […] Запад тоже не всесильный. Никто щелчком пальцев не может вам «родить» за месяц-два новую систему противовоздушной обороны, ее цикл производства – это долгие месяцы. Вот именно поэтому вам нужно готовиться к долгой войне, […] нужно усиливаться во всех сферах», – объяснил Рустамзаде.

«Я замечаю, что в Украине спад эмоциональный. Дело в том, что надо понимать, что это упорная, долгая война. Вы будете выгрызать. Независимо от того, когда вам дадут [дальнобойные ракеты] ATACMS, когда вам дадут [истребители] F-16 или какие-то еще системы. Вам понадобятся долгие месяцы борьбы», – сказал он.

По словам аналитика, сейчас у украинской армии «неплохие позиции» и «очень хорошие возможности».

«Ваши возможности растут, российские возможности падают. […] Вам нужно все, в том числе стойкость гражданского общества. И поэтому не нужны эмоциональные качели. Не настраивайте себя, что вот «сейчас рванем, сейчас победим». Надо взять [расчет] на долгую дистанцию, чтобы вам хватило дыхалки, чтобы вам хватило эмоций и нервов», – объяснил Рустамзаде.

«С таким состоянием, с таким количеством поддержки [Украины] война может продлить больше года. Если к зиме вам на 20–30% увеличат количество артиллерийских боеприпасов, если к зиме количество ударных дронов вы увеличите на 40–50%, к началу зимы над вами будут летать F-16 – к осени 2024 года вы можете добиться военного истощения РФ. Я отбрасываю все другие факторы, […] я говорю только о военном инструменте. С теми силами и средствами, что есть у вас, это может затянуться и на три года. Вам не хватает динамики, вам не хватает иных возможностей», – считает Рустамзаде.