МИД Азербайджана – о переговорах Байрамова с Фиданом

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31 июля 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Турецкую Республику встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Согласно информации МИД, встреча министра Джейхуна Байрамова и министра Хакана Фидана продолжилась в расширенном составе с участием делегаций обеих сторон.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы, стоящие в повестке многостороннего, двустороннего и регионального сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, в том числе текущая ситуация в регионе.

Отметив, что «Шушинская Декларация о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турецкой Республикой» положила начало новому этапу в истории развития отношений между нашими странами, министр Джейхун Байрамов с уверенностью подчеркнул, что и в дальнейшем будут предприняты практические шаги по расширению наших связей.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что не пожалеет усилий по дальнейшему развитию существующих отношений между нашими странами, имеющими общую историю, культуру и ценности.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затем на брифинге для прессы министры выступили с заявлениями по итогам встречи и ответили на вопросы журналистов.