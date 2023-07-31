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В августе температура воздуха превысит норму

В августе температура воздуха превысит норму

В августе среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет близкой к климатической норме, местами немного превышать ее.

Объем месячных осадков, в основном, будет близким к климатической норме, в отдельных местах (Большой Кавказ) может превышать норму.

В начальных числах первой декады в Азербайджане будет стабильная погода, преимущественно без осадков, но со второй половины 3 августа до вечера 4 августа установится нестабильная погода, ожидается ливень. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура ожидается в пределах 26-29 градусов тепла, что близко и немного выше климатической нормы.

Ночью температура воздуха ставит 21-26 градусов тепла, днем 29-34 градуса тепла, в отдельные дни 36-41 градус тепла.

Объем месячных осадков ожидается близким к климатической норме (норма 6-8 мм).

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