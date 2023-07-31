Каладзе об акции в Батуми: Двери Грузии открыты для туристов, пусть тратят деньги

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Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что акция протеста, которую устроили представители оппозиции в Батуми в связи с прибытием пассажирского лайнера Astoria Grande из РФ, на самом деле была направлена против мирного развития республики.

«Двери Грузии открыты для туристов. Ими могут быть русские, европейцы, американцы. Я не вижу в этом проблемы. Пусть приезжают, а что самое главное уважают Конституцию Грузии, соблюдают законы. Пусть тратят деньги. Эти деньги ведь поступают в экономику Грузии. Этот протест опять-таки направлен против Грузии. Им (оппозиции – прим.) не нравится, что в стране мир», – сказал Каладзе грузинским журналистам.

Генсек правящей партии также выразил благодарность сотрудникам грузинской полиции, которые обеспечивали порядок на акции протеста.

«Полиция Грузии в рамках закона будет защищать всех, будь-то граждане России, Азербайджана, Армении или Америки. Я хочу поблагодарить министра внутренних дел и полицию Грузии. Они всегда стоят на страже мира. Они ценою своей жизни защищают интересы нашей страны», – добавил он.