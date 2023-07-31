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Названы вопросы, обсужденные Байрамовым и Фиданом

Названы вопросы, обсужденные Байрамовым и Фиданом

Министерство иностранных дел Турции обнародовало вопросы, которые обсудили Джейхун Байрамов и Хакан Фидан.

Об этом говорится на странице МИД Турции в Twitter.

Отмечено, что на встрече в Анкаре стороны обсудили экономическое сотрудничество между странами, цель увеличения объема торгового оборота до 15 млрд. долларов, расширение возможностей проекта TANAP, который является важной составляющей сотрудничества в области энергетики.

Министры также обменялись мнениями о роли Организации тюркских государств на фоне новых геополитических процессов, о последних событиях на Южном Кавказе.

«Сильная Турция – сильный Азербайджан! Сильный Азербайджан – сильная Турция!»,- говорится в публикации МИД Турции.

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