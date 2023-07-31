Названы вопросы, обсужденные Байрамовым и Фиданом

Министерство иностранных дел Турции обнародовало вопросы, которые обсудили Джейхун Байрамов и Хакан Фидан.
Об этом говорится на странице МИД Турции в Twitter.
Отмечено, что на встрече в Анкаре стороны обсудили экономическое сотрудничество между странами, цель увеличения объема торгового оборота до 15 млрд. долларов, расширение возможностей проекта TANAP, который является важной составляющей сотрудничества в области энергетики.
Министры также обменялись мнениями о роли Организации тюркских государств на фоне новых геополитических процессов, о последних событиях на Южном Кавказе.
«Сильная Турция – сильный Азербайджан! Сильный Азербайджан – сильная Турция!»,- говорится в публикации МИД Турции.
Bakanımız @HakanFidan, #CanAzerbaycan‘ın Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov’u Ankara’da konuk etti.
Görüşmede:
– Ekonomik işbirliğimiz ve 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz,
– Enerji işbirliğimizin önemli bir parçası olan TANAP Projesi’nin kapasitesinin genişletilmesi,
– Yeni… pic.twitter.com/oapTkJnzYG
— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 31, 2023