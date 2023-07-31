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Байрамов и Фидан обсудили открытие Зангезурского коридора

Байрамов и Фидан обсудили открытие Зангезурского коридора

В ходе сегодняшней встречи между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с турецким коллегой Хаканом Фиданом был подробно обсужден процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции в Анкаре, передает Report.

Байрамов отметил важность и значимость подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном:

«Вопреки своим обязательствам, Армения до сих пор не вывела свои воинские части с территории Азербайджана и не открывает Зангезурский коридор. Армения не прекращает вмешательство во внутренние дела Азербайджана».

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