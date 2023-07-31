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Стартовали учения UZAZ-2023

Стартовали учения UZAZ-2023

В соответствии с «Планом двустороннего сотрудничества на 2023 год“, заключенным между Министерством обороны Азербайджана и Министерством обороны Узбекистана, стартовали тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «UZAZ-2023».

На первом этапе совместных учений на полигоне Чирчик в Ташкентской области военнослужащие Азербайджана и Узбекистана выполнили задачи по организации и планированию специальных боевых действий на компьютере и на карте.

Основной целью учений является осуществление взаимного обмена опытом, организация взаимодействия военнослужащих двух государств, повышение навыков принятия штабными офицерами решений по карте, повышение уровня их профессионализма и подготовки.

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