В селе Агалы начали работать волонтеры (видео)

173 Просмотров

Первая группа волонтеров в рамках программы «Волонтеры возвращения» приступила к работе в освобожденном от армянской оккупации селе Агалы Зангиланского района.

Группа создана молодежной организацией «Волонтеры возвращения» при содействии спецпредставительства президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Молодежного фонда Азербайджана, Союза волонтерских организаций Азербайджана.

Основной целью программы, реализуемой в соответствии с призывом президента Ильхама Алиева к более широкому вовлечению молодежи, корни которой связаны с этими землями, в работу, проводимую на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, является поддержка волонтерской деятельности на этих территориях. В то же время программа рассчитана на поощрение участия молодежи родом из Восточного Зангезура в восстановительных и реставрационных работах, а также на просвещение относительно исторического культурного наследия региона и содействие возвращению молодежи на освобожденные территории Азербайджана.