Воздушный террор в исполнении армянских сепаратистов и РМК

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Министерство обороны Азербайджана на прошлой неделе распространило тревожное сообщение: в последнее время участились случаи применения незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, радиопомех против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов местных и зарубежных авиакомпаний, совершающих полеты с использованием воздушного пространства Азербайджана. Так, 24 июля действие этих радиопомех испытал на себе ATR-45 «Азербайджанских авиалиний», выполнявший рейс Баку-Физули, 25 июля — C-680 «Чешских авиалиний» (рейс Будапешт-Баку), 27 июля — под ударом дважды оказался ATR-45 «Азербайджанских авиалиний»: сначала на маршруте Баку — Габала, затем — Габала-Баку. О происшедшем уведомили РМК, но никаких мер не последовало.

15 июля Минобороны Азербайджана уже сообщало о том, что применяемые в заре временного размещения РМК радиопомехи угрожают безопасности гражданской авиации. Тогда сообщалось, что 13 июля действие радиопомех испытал на себе Gulfstream G280 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), летевший сначала из Зангелана в Физули, а затем — из Физули в Баку.

Можно предположить, что в Карабахе слишком сильно испугались «Байрактаров» и слегка не рассчитали мощность радиопомех. Но небо над Карабахом принадлежит Азербайджану. И никто без согласия нашей страны не имеет права ставить здесь радиопомехи. А тем более создавать угрозу гражданской авиации.

Более того, росмиротворцам согласно Трехстороннему заявлению разрешено иметь стрелковое оружие, бронетранспортеры и бронеавтомобили, но никак не системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). А армянских формирований в Карабахе вообще быть не должно. К тому же РЭБ вряд ли можно собрать в гараже или купить на «онлайн-барахолке».

Но на сей раз все похоже на акт намеренного воздушного террора. Открытие аэропортов на освобождённых азербайджанских землях вызвало нешуточную истерику, причем не только в Армении. Об открытии аэропорта в Физули небезызвестный «Регнум» сообщил под заголовком ««С него будут бомбить Россию» — Алиев и Эрдоган открыли в Карабахе аэропорт». А послужной список атак на гражданскую авиацию и у Москвы, и у Еревана слишком обширен. После отсидки во французской тюрьме именно в Армению перебрался Варужан Карапетян, который в 1983 году пытался заложить бомбу в самолет «Турецких авиалиний» — по счастливой случайности она сработала на земле, убив «всего лишь» 8 человек у багажной стойки.

Можно убеждать себя, будто бы обстрел аэропорта города Нафталан, где самолеты приземлялись только благодаря мастерству пилотов в годы первой карабахской войны или сбитый в небе Карабаха иранский «Геркулес» с семьями дипломатов — это уже прошлое. Но уже в 2017 году Армения выведет в оккупированном Карабахе на боевую позицию ЗРК «Оса», который будет представлять реальную угрозу для гражданских самолетов в аэропорту Гянджи. В июле 2020 года, во время боев в Товузе, Минобороны Армении разместило на своем сайте ролик, где ее ПВО берет на прицел гражданский лайнер. И тем более нелишне держать в памяти события 44-дневной Отечественной войны. Где Армения, запустив ракеты по Гяндже, называла в числе целей гражданский аэропорт. А затем дважды — 5 и 14 октября — запускала по Азербайджану ракеты С-300, пытаясь сбить самолеты на подлете к аэропорту «Гейдар Алиев». А теперь вот ставят радиопомехи самолетам — на территории, контролируемой российскими миротворцами.

А 17 июля мир отметил девятую годовщину гибели в небе над Донбасском малайзийского «Боинга», сбитого пророссийскими сепаратистами из ЗРК «Бук», предоставленного Россией.

Но если так, то лучше держать в голове: Азербайджан не позволит шалить в своем небе и создавать угрозу для гражданских самолетов. Достаточно пересмотреть старую военную хронику и вспомнить, как уничтожали ракетами и «Осу», и ЗРК С-300. А вот как сквозь эти радиопомехи продерется российская дипломатия?

Нурани, обозреватель