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Британская разведка: Кремль уже не способен оградить жителей России от войны

Британская разведка: Кремль уже не способен оградить жителей России от войны

Москву атакуют беспилотники, для жителей России подняли призывной возраст, а вагнеровцы устраивают бунт на территории РФ. Все это свидетельствует о том, что Кремль больше не может оградить население от войны с Украиной.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, российские власти уделяют первоочередное внимание внесению поправок в законодательство, позволяющих быстро призывать в армию больше мужчин. В середине июля 2023 года Госдума увеличила максимальный возраст призыва на военную службу с 27 до 30 лет, сохранив действующий нижний предел в 18 лет.

Кроме того, 24 июля президент Путин подписал законопроект, который постепенно повышает верхний возрастной предел для подлежащих призыву в резерв, при этом старшие офицеры теперь могут быть мобилизованы до 70 лет.

По данным британской разведки, это может обеспечить более быстрое увеличение количества военных, доступного для боевых действий в Украине.

«Увеличение шансов быть вынужденным воевать, атаки беспилотников на Москву, исключительный уровень внутренних репрессий и недавний мятеж «Вагнера» в совокупности подчеркивают неспособность российского государства оградить население от войны», – отмечают в Минобороны Британии.

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