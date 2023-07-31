Самвел Бабаян: Я тоже в этом списке |
ВСУ отбили два населенных пункта |
МИД Азербайджана осудил теракт в Пакистане |
Анкара ждёт от Стокгольма конкретных шагов в борьбе с исламофобией |
В Дании хотят положить конец сожжениям Корана |
Скончался азербайджанский пограничник |
Рустамзаде: Типичный пример – наша война в Карабахе |
В Баку стартовал Кубок мира по шахматам (фото, видео) |
Президент Алиев проинформировал Блинкена об армянских провокациях |
Главное Политика

Китай и Грузия установили стратегическое партнерство

Китай и Грузия установили стратегическое партнерство

Китай и Грузия вступили в стратегическое партнерство. Соответствующее заявление сторон опубликовало китайское агентство «Синьхуа».

Заявление было сделано на пятый день визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в КНР, где грузинский политик принял участие в церемонии открытия 31-х Всемирных студенческих игр Чэнду FISU в Китае. В КНР Гарибашвили провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьер-министром КНР Ли Цяном.

«Стороны провели углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям и международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, и достигли широкого консенсуса. Стороны решили поднять двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства», — говорится в заявлении.

Теги:
Из этой рубрики
Китай и Грузия установили стратегическое партнерство
Политика

Китай и Грузия установили стратегическое партнерство

2023/07/31, 09:39
Джейхун Байрамов отбыл в Турцию
Политика

Джейхун Байрамов отбыл в Турцию

2023/07/31, 09:00
МИД Азербайджана осудил теракт в Пакистане
Политика

МИД Азербайджана осудил теракт в Пакистане

2023/07/30, 23:46
Анкара ждёт от Стокгольма конкретных шагов в борьбе с исламофобией
Политика

Анкара ждёт от Стокгольма конкретных шагов в борьбе с исламофобией

2023/07/30, 23:07
Президент Алиев проинформировал Блинкена об армянских провокациях
Политика

Президент Алиев проинформировал Блинкена об армянских провокациях

2023/07/30, 18:36
Бабаджанян анонсировал диалог Баку-Ханкенди в Европе
Политика

Бабаджанян анонсировал диалог Баку-Ханкенди в Европе

2023/07/30, 16:57
Состоятся переговоры Путина с Эрдоганом
Политика

Состоятся переговоры Путина с Эрдоганом

2023/07/30, 16:12
Гаджизаде отреагировал на клевету Армении
Политика

Гаджизаде отреагировал на клевету Армении

2023/07/30, 15:29
МИД: Азербайджан продолжит задерживать армянских бандитов
Политика

МИД: Азербайджан продолжит задерживать армянских бандитов

2023/07/30, 14:28