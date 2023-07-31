СМИ: Путин обиделся на Эрдогана и передумал строить газопроводы в Турцию

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Президент России Владимир Путин передумал строить новые газопроводы в Турцию после ряда шагов со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом пишет «Агентство. Новости».

Проект по созданию газового хаба в Турции больше не подразумевает строительство дополнительных газопроводов, теперь речь идет об «электронной торговой площадке». Это следует из заявления Путина на пресс-конференции по итогам саммита «Россия – Африка».

«Да, она [тема газового хаба] остается на повестке дня, но я хочу, чтобы было понятно, это же не нефть и не нефтехранилище, это газ, мы и наши турецкие друзья это знают, речь идет о создании электронной торговой площадки. Мы не собираемся там хранить газ в огромных количествах», – заявил Путин.

В октябре 2022 года на форуме «Российская энергетическая неделя» Владимир Путин рассказывал о совсем другом проекте. Он собирался отправить через Черное море газ, который оказался невостребованным после диверсии на «Северном потоке» и таким образом создать в Турции «крупнейший газовый хаб для Европы».

На следующий день он предложил это уже Эрдогану на встрече в Астане. «Если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей в других странах, могли бы рассмотреть возможность строительства ещё одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны, в третьи страны, прежде всего, конечно, в европейские, если они в этом, разумеется, заинтересованы», – объяснял Путин.

Спустя неделю президент Турции объявил, что договорился с Путиным о создании хаба, заявив, что благодаря этому страна станет «центром поставок природного газа» для Европы.

В день, когда Путин впервые упомянул о газовом хабе в Турции, вице-премьер Александр Новак в интервью турецком агентству Anadolu заявил, что через Турцию в Европу может поступать 63 миллиарда кубометров газа в год и существующая инфраструктура — газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» — не способна справиться с этими объемами.

Через существующие газопроводы в Турцию поставляется около 48 млрд куб.м в год. Bloomberg пишет, что мощности черноморских газопроводов недоиспользуются и, по оценке Sinara, экспорт газа через них можно увеличить на 10 млрд куб.м.

До подрыва газопровода «Северный поток» через него в Европу поставлялось около 60 млрд куб.м газа в год.

Заявлению Путина предшствовало сразу несколько турецких инициатив, которые едва ли понравились в Москве. В начале июля Турция вернула командиров «Азовстали» Украине и согласовала вступление Швеции в НАТО. Эти решения Эрдогана могли стать причиной нежелания Путина общаться с ним по вопросу возобновления зерновой сделки, писала The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и аналитиков. Сам Путин на вчерашней пресс-конференции отказался комментировать передачу Турцией командиров «Азова» Украине, лишь отметив, что с Турцией были договоренности этого не делать.