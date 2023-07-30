Анкара ждёт от Стокгольма конкретных шагов в борьбе с исламофобией

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Бильстрёмом.

Согласно информации МИД Турции, Фидан довел до сведения своего шведского коллеги недопустимость продолжения компании по осквернении священного Корана.

Министр Фидан подчеркнул недопустимость продолжения этих гнусных действий под прикрытием свободы слова. Он выразил ожидания от шведского правительства конкретных шагов по предотвращению попыток осквернения Корана, которая вызвала бурную реакцию в исламском мире.

В ходе разговора стороны также обсудили вопрос членства Швеции в НАТО.