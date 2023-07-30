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Состоялась торжественная церемония открытия учений UZAZ-2023 (фото)

Состоялась торжественная церемония открытия учений UZAZ-2023 (фото)

На полигоне Чирчик в Ташкентской области состоялась торжественная церемония открытия тактических командно-штабных учений с компьютерной поддержкой UZAZ-2023, проводимых в соответствии с «Планом двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджана и Министерством обороны Республики Узбекистан на 2023 год». Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Сначала были исполнены Государственные гимны обеих стран.

Выступившие на церемонии рассказали о высоком уровне сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в военной и военно-образовательной областях, и пожелали участникам учений успехов.

В ходе выступлений была выражена уверенность в том, что впервые организованные совместные учения с компьютерной поддержкой послужат укреплению двустороннего сотрудничества между армиями двух стран.

Было отмечено, что учения UZAZ-2023 внесут большой вклад в обмен опытом между военнослужащими двух стран, повышение их профессионализма и уровня подготовки.

В заключение состоялось торжественное шествие участников учений.

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Состоялась торжественная церемония открытия учений UZAZ-2023 (фото)
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Состоялась торжественная церемония открытия учений UZAZ-2023 (фото)

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