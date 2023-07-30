Рустамзаде: Типичный пример – наша война в Карабахе

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В войне России против Украины стороны готовятся к «игре вдолгую», но временные рамки назвать сложно. Такое мнение в интервью Дмитрию Гордону выразил азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде.

«Очень сложно назвать временные рамки. Почему? Потому что вот чаша весов качнулась. Вот было равновесие, но чаша весов качнулась. Вы стали побеждать в контрбатарейной борьбе. Что это вам даст? Это вам даст огневое преимущество в 20-30-километровой зоне от линии фронта», – сказал он.

Азербайджанский аналитик отметил, что теперь от наличия боеприпасов у украинской армии зависит поддержание данного темпа и уничтожение живой силы, артиллерии и боевой техники противника.

«А я не знаю, сколько у вас боеприпасов. Вы можете отстреливать от 5-ти до 7 тыс. снарядов. Если вы будете продолжать такими темпами месяц-полтора, то, я думаю, у вас будут в конечном итоге лучше условия для выполнения мелких тактических наступательных и контрнаступательных операций», – объяснил Рустамзаде.

Аналитик считает, что за летнюю кампанию (он имеет в виду период до 15 сентября) «украинская армия будет в состоянии серьезно попортить кровь российской армии».

Для полной победы над Россией Украине необходимо не только выйти на границы 1991 года, но и добиться «распада империи», отметил Агиль Рустамзаде.

«Несомненно, необходим выход на границы 1991 года, изъятие у России ядерного арсенала. […] Россия – это империя. Она должна перестать быть империей», – ответил Рустамзаде.

Он подчеркнул, что через подобное прошли Япония и Германия.

«Империи лечатся только делением, другого способа излечить имперскость населения и ущербное мышление нет. При любом другом раскладе вы оттянете войну и будут воевать ваши дети. Типичный пример – наша война в Карабахе», – объяснил эксперт.