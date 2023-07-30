Гаджизаде отреагировал на клевету Армении |
МИД: Азербайджан продолжит задерживать армянских бандитов |
В столичном регионе похолодает |
Вагиф Хачатурян помещен в одну из клиник в Баку, заявили в МИД Азербайджана |
Сербское телевидение: С завершением войны в Карабахе опасность не миновала (видео) |
РТС: Вся Европа, в том числе и Сербия, рассчитывает на Азербайджан (видео) |
АНОНС Эксклюзивное интервью экс-советник Путина Илларионова телеграм-каналу Minval—LIVE |
В тяжелом ДТП в Турции погибли 7 человек |
Заявление азербайджанской диаспоры в связи с ситуацией вокруг Лачинской дороги |
Главное Экономика

Путин коснулся проекта газового хаба в Турции

Путин коснулся проекта газового хаба в Турции

Проект газового хаба на турецкой территории предполагает не хранение огромных объёмов газа, а создание электронной торговой площадки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции и добавил, что эта тема остаётся на повестке дня.

«Я хочу, чтобы было понятно, это же не нефть и не нефтехранилище — это газ. И мы, и наши турецкие друзья это знают. Речь идёт о создании электронной площадки торговой. <…> Мы не собираемся там хранить газ в огромных количествах. Просто это удобное место для организации такой площадки электронных торгов, потому что Турция стала транзитной страной для Европы», — подчеркнул президент.

Также в ходе пресс-конференции Путин упомянул отказ Германии от атомной энергии, угля и российского газа. Данные действия он назвал поступками «малообразованных людей».

Теги:
Из этой рубрики
Путин коснулся проекта газового хаба в Турции
Экономика

Путин коснулся проекта газового хаба в Турции

2023/07/30, 14:10
РТС: Вся Европа, в том числе и Сербия, рассчитывает на Азербайджан (видео)
Экономика

РТС: Вся Европа, в том числе и Сербия, рассчитывает на Азербайджан (видео)

2023/07/30, 12:32
Асадов велел расширить производство БСЗ
Экономика

Асадов велел расширить производство БСЗ

2023/07/30, 10:10
Китай обогнал Россию в объеме торговли с Казахстаном
Экономика

Китай обогнал Россию в объеме торговли с Казахстаном

2023/07/29, 16:33
Приоритетом ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия, Турция и Грузия
Экономика

Приоритетом ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия, Турция и Грузия

2023/07/28, 22:19
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил новых вице-президентов ГНКАР
Экономика

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил новых вице-президентов ГНКАР

2023/07/28, 18:43
SOCAR начал заполнять своим газом хранилища в Венгрии
Экономика

SOCAR начал заполнять своим газом хранилища в Венгрии

2023/07/28, 11:25
Азербайджан и Турция обсудили развитие экономических связей (фото)
Экономика

Азербайджан и Турция обсудили развитие экономических связей (фото)

2023/07/27, 20:36
Джаббаров проводит переговоры в Турции
Экономика

Джаббаров проводит переговоры в Турции

2023/07/27, 17:45