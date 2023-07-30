Путин коснулся проекта газового хаба в Турции

124 Просмотров

Проект газового хаба на турецкой территории предполагает не хранение огромных объёмов газа, а создание электронной торговой площадки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции и добавил, что эта тема остаётся на повестке дня.

«Я хочу, чтобы было понятно, это же не нефть и не нефтехранилище — это газ. И мы, и наши турецкие друзья это знают. Речь идёт о создании электронной площадки торговой. <…> Мы не собираемся там хранить газ в огромных количествах. Просто это удобное место для организации такой площадки электронных торгов, потому что Турция стала транзитной страной для Европы», — подчеркнул президент.

Также в ходе пресс-конференции Путин упомянул отказ Германии от атомной энергии, угля и российского газа. Данные действия он назвал поступками «малообразованных людей».