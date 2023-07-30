В столичном регионе похолодает

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Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана представила информацию об ожидаемых погодных условиях на 31 июля.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Ночью и утром в некоторых частях полуострова прогнозируются дожди, ожидается северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем ​​26-31° тепла.

В регионах Азербайджана будет преобладать погода без осадков, однако днем местами ожидается дождь, в отдельных северных и восточных районах кое-где пройдут ливни с грозами. Ночью и утром в горных районах будет туман, восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем ​​31-36° тепла, ночью 11-16°, днем ​​19-24° тепла.