Сербское телевидение: С завершением войны в Карабахе опасность не миновала (видео)

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С завершением войны в Карабахе опасность не миновала. Взрывные устройства и мины на освобожденных территориях Азербайджана продолжают являться угрозой спустя десятилетия. Об этом говорится в материале сербского государственного телевидения РТС, который приводит «Репорт».

Отмечается, что Агдамский район Азербайджана считается самым загрязненным минами регионом.

Съемочная группа РТС побывала на линии бывшего фронта, ознакомилась с работой саперов и ходом операций по разминированию.

«Когда-то крупнейший город Карабаха, последние четверть века был городом-призраком. Чтобы вернуть Агдаму жизнь, первыми на линии бывшего фронта выступают саперы. С ноября 2020 года они обнаружили и уничтожили десятки тысяч мин и взрывных устройств. Однако работа далека от завершения», – сообщает РТС.

Руководящий работами по разминированию в Агдамском районе Халиг Зульфугаров сообщил, что трудно назвать даже примерные сроки завершения работ по разминированию, так как территория, практически, полностью заминирована.

«Порой некоторые участки считаются не опасными, но когда начинаем копать, натыкаемся на мины, и их оказывается больше, чем предполагалось. Когда мы начинали там было всего около сорока саперов, а сейчас работает более 250 человек, которые используют технику и специально обученных собак», – уточнил Х.Зульфугаров.

Издание далее пишет, что при обнаружении и уничтожении взрывных устройств дополнительную опасность представляет расположенные друг на друге мины. Поэтому дроны помогают в обнаружении, но человеческий фактор все же имеет решающее значение. Дроны используются для поиска устройств, находящихся близко к поверхности земли или на земле, но не для разминирования.

