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РТС: Вся Европа, в том числе и Сербия, рассчитывает на Азербайджан (видео)

РТС: Вся Европа, в том числе и Сербия, рассчитывает на Азербайджан (видео)

Вся Европа, в том числе и Сербия, рассчитывает на Азербайджан и видит его большой потенциал в сфере энергетики. Об этом говорится в материале государственного учреждения «Радио и телевидение Сербии» (РТС), которое приводит «Репорт».

Подчеркивается, что Сербия и Азербайджан наладили стратегическое партнерство, между странами подписано более 40 документов.

«Зеленая энергетика является одним из потенциальных направлений в энергетике Азербайджана, который уже сотрудничает со многими европейскими странами, такими как Венгрия и Румыния», – говорится в материале.

Также сообщается, что политическое взаимодействие между двумя странами, безусловно, является основой для соглашений, включая переговоры о покупке азербайджанской электроэнергии.

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