Экс-советник Путина: Уход России из Южного Кавказа предопределен

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Экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов дал эксклюзивное интервью «Минвалу». Предлагаем вашему вниманию основные мысли эксперта:

— Сил, внимания ресурсов что-то делать Кремлю на азербайджанском направлении или на каком-то другом у России сейчас не хватает;

— Уход России из Южного Кавказа и Центральной Азии предопределен;

— Азербайджан взял курс на интеграцию в западные институты. Но учитывая геополитику, соседей, соседства с Ираном и Россией, этот процесс интеграции осложнен огромным количеством препятствий, в значительной степени унаследованных от прошлого, но возникающих сейчас;

— Я даже не вижу признаков внутриэлитных договоренностей о замене Путина кем-то другим;

— То, что происходит в России в последние два десятилетия – это трагедия. Прежде всего, для самой России и ее народа. Но это также трагедия для соседних государств России, которые в определенный исторический промежуток времени находились под этнокультурным воздействием России;

— Курс, выбранный современной Россией, ведет к катастрофе, по сравнению с тем традиционным трендом, который был характерен ей в течение последних 550 лет.

Полную версию интервью с Андреем Илларионовым читайте на Minval.az завтра, 31 июля, в 13:00 (12:00 мск.).