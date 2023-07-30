Экозьянц указал на «чудеса армянского алфавита» (видео)

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Известный ученый – историк Филипп Экозьянц, чьи научные труды основываются на непредвзятости и объективизме, своими исследованиями не просто опровергает многие утверждения армянских историков, но и доказывает их несостоятельность, то есть, беспочвенность.

На этот раз Экозьянц отметил «чудеса армянского алфавита».

В частности, он сказал: «Для армянской историографии не важно, кто создал и создал ли алфавит. Для неё важно, чтобы вы верили, что алфавит был, что он был армянским и что главным действующим лицом в этой сказке был армянин».

