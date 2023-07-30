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Асадов велел расширить производство БСЗ

Асадов велел расширить производство БСЗ

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов посетил Бакинский судостроительный завод (БСЗ), говорится в сообщении Кабмина Азербайджана.

Асадов ознакомился с деятельностью предприятия, реализованными на сегодняшний день проектами и планами на будущее.

«Состоялось совещание с участием министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, исполнительного директора ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» Ульви Мансурова и председателя Правления Бакинского судостроительного завода Эльшада Нуриева», – отмечается в информации.

На совещании были сделаны презентации, посвященные деятельности завода, планам по увеличению его производственной мощности. В ходе мероприятия подчеркивалась необходимость более эффективной организации работы предприятия и повышения коммерческой эффективности его деятельности с учетом увеличения транспортного и транзитного потенциала страны.

Были также обсуждены вопросы, связанные с механизмом финансирования и привлечением долгосрочных кредитов для полного использования производственной мощности завода, созданием новых закрытых участков для ее увеличения, а также расширением технических возможностей завода для производства возобновляемой энергии.

Министерству экономики поручено представить конкретные предложения по увеличению потенциала завода и расширению производства предприятия.

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