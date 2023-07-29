Выживший в Мешалинском геноциде рассказал о зверствах армян (видео)

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Выживший в геноциде Мешали Сабир Гасымов рассказал о том, как армяне расстреливали жителей села.

Трагедия Мешали произошла 23 декабря 1991 года. Ранним утром армянские оккупанты со всех сторон окружили село, обстреливая жителей из автоматов, пулеметов и гранатометов.

«А в селе в это время находились батальон самообороны и 11-12 солдат азербайджанской национальной армии. Как только армяне вошли в село, в семье Ганимата Гулиева было убито 4 человека: сам Ганимат, его супруга Урба, сыновья Исмаил и Матлаб. Гумбатов Бахлул стал шехидом, в семье Новрузова Новруза погибли сам Новруз, жена Адиля, дочери Рубаба и Рахиля и сын Аллахверди. Из семьи Алавердиева Мисура был убит сын-семиклассник Видади, убиты также их соседи Аваз и Гонча, Кязымов Халил, Гасымов Анвер, 80-летняя Сурая хала (тетя – ред.). Был тяжело ранен Нурмамедов Гусейн. Его племянники Али и Надир, а также жена Пакиза хотели отвезти раненного Гусейна в Шушу, но на выходе из села армяне преградили им дорогу и растреляли их», – рассказал очевидец трагедии.

Кроме этого, были убиты солдаты национальной армии Кямиль и Муса, в Евлахе, в батальоне самообороны – Тахир, а также Фаиг из Агдама стали шехидами. 14 жителей села были тяжело ранены. 365 человек пострадали, босиком бежали через горы.

Отметим, что задержан находящийся в международном розыске обвиняемый по делу Мешалинского геноцида. Об этом Minval.az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

Следствие по уголовному делу, возбужденному органами прокуратуры Азербайджана по факту геноцида, депортации лиц азербайджанской национальности в селе Мешали Ходжалинского района, уничтожения многочисленного имущества, принадлежащего сельским жителям и государству незаконными армянскими вооруженными формированиями 22 декабря 1991 года продолжается.

Следствием установлено, что в указанный день гражданин Азербайджанской Республики Хачатурян Вагиф Черкезович, 1955 года рождения, родившийся и проживающий в селе Бадара Аскеранского района, работавший водителем в автомобильном транспортном предприятии города Ханкенди совместно с другими лицами армянской национальности с целью полного уничтожения азербайджанцев, проживавших в селе Мешали как единой национальной группы, используя различные виды оружия, в том числе огнестрельное оружие и боевые пехотные машины, совершив вооруженное нападение на данное село убили 25 человек азербайджанской национальности, нанесли 14 лицам телесные повреждения различной степени, изгнали 358 азербайджанцев из мест законного проживания без оснований, предусмотренных международно-правовыми нормами и законами Азербайджана.

Кроме того, Хачатурян Вагиф Черкезович, продолжая совместные преступные действия с лицами по предварительному сговору, уничтожая и повреждая имущества, принадлежащие государству и сельским жителям, причинили материальный ущерб на общую сумму 5 496 900 манат.

В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатуряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В связи с тем, что его местонахождение не было известно следствию, он был объявлен в международный розыск и 12 ноября 2013 года постановлением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В результате проведенных розыскных мероприятий Вагиф Хачатурян был задержан военнослужащими Государственной Пограничной Службы в погранично-пропускном пункте Лачин азербайджано-армянской государственной границы 29 июля 2023 года при попытке поехать в Армению с целью лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста.

Помещение Вагифа Хачатуряна в медицинское учреждение в городе Баку, оказание необходимой медицинской помощи, а также создание условий для посещения его представителями МККК будет обеспечено.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу для привлечения к ответственности остальных обвиняемых.

Minval.az