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Президент ЮАР выдвинул ультиматум Путину

Президент ЮАР выдвинул ультиматум Путину

Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал Владимира Путина возобновить работу зерновой сделки и не блокировать украинские порты в Черном море. Он выразил признательность за предложение России о бесплатной поставке зерна шести странам Африки. Однако он подчеркнул, что для этих стран важнее участие в зерновой сделке, чем получение «благотворительной помощи», говорится в стенограмме на сайте Кремля.

«Мы предлагали реализовать Черноморскую зерновую инициативу, говорили о необходимости открытия Черного моря, мы говорили, что хотели бы, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков. И мы сюда пришли не для того, чтобы просить какие-то «дары» для Африканского континента. Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определёнными сложностями. Мы с большим уважением к этому относимся, отмечаем это. Однако это не наша основная цель здесь, это не наша главная задача — добиться каких-то поставок такого характера», — заявил Рамафоса.

Российские власти прекратили участие в зерновой сделке 17 июля. После этого Россия начала удары по объектам портовой инфраструктуры Украины, включая порт Одессы.

Ранее на форуме «Россия-Африка» Владимир Путин предложил отправить бесплатные поставки зерна нескольким африканским странам, столкнувшимся с трудностями. Москва готова «в ближайшие три четыре месяца» на безвозмездной основе отправить 25-50 тысяч тонн зерна в шесть стран — Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканскую Республику и Эритрею.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва отверг это предложение. «Мы очень благодарны. Но у нас нет дефицита зерна в настоящий момент», — заявил Мнангагва в кулуарах форума.

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