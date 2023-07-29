Блинкен считает, что Шойгу ездил в Ким Чен Ыну за оружием

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В Вашингтоне полагают, что министр обороны России Сергей Шойгу намерен закупить оружие для своей страны в Северной Корее. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в субботу, 29 июля, в ходе визита в Австралию, что сильно сомневается в том, что Шойгу «проводит отпуск» в КНДР.

«Мы видим, что для продолжения своей агрессии против Украины Россия отчаянно нуждается в поддержке, в оружии, где бы только она его ни нашла», – указал Блинкен.

Он отметил, что речь идет не только о Северной Корее, но и об Иране, «поставившем России большое количество беспилотников», которые Москва использует для «разрушения гражданской инфраструктуры и убийства мирных жителей в Украине».