Соучастник Ходжалинского геноцида Вагиф Хачатрян задержан на погранпереходе «Лачин» |
Премьер Польши: более 100 наемников ЧВК Вагнера выдвинулись в сторону Сувалкского коридора |
МИД: «Напряженная гуманитарная ситуация» в регионе – очередная ложь Армении |
Зеленский анонсировал «весомые решения» украинских дипломатов |
Кирби отверг участие американских войск в боях в Украине |
Мощный взрыв в Таганроге, ранены 16 человек (обновлено, фото, видео) |
Приоритетом ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия, Турция и Грузия |
Задержан мужчина, привлекший детей к религиозному шествию |
Иран передал Азербайджану Валиду Юсифову (фото) |
Главное Мир

Туристку из Мексики изнасиловали прямо у подножия Эйфелевой башни

Туристку из Мексики изнасиловали прямо у подножия Эйфелевой башни

По данным парижской полиции, несколько мужчин напали на туристку из Мексики на Марсовом поле у Эйфелевой башни.

По данным газеты Le Parisien, 27-летняя девушка гуляла по парку в час ночи. После инцидента в больнице ей оказали медицинскую помощь. Отмечается, что мексиканка была в состоянии алкогольного опьянения.

В пятницу, 28 июля, полицейские задержали двух подозреваемых. В их отношении ведётся расследование по обвинению в групповом изнасиловании.

В апреле этого года на том же месте у Эйфелевой башни мужчина попробовал изнасиловать туристку из Германии — в итоге его приговорили к двум годам тюремного заключения.

Мэр центрального округа Парижа Рашида Дати после нового инцидента с изнасилованием в очередной раз потребовала закрывать на ночь Марсово поле.

Теги:
Из этой рубрики
Минобороны РФ: российские военные нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепре
Мир

Минобороны РФ: российские военные нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепре

2023/07/29, 15:56
В Армении по делу о мошенничестве задержали бывшего посла в РФ и Израиле
Мир

В Армении по делу о мошенничестве задержали бывшего посла в РФ и Израиле

2023/07/29, 15:24
Зеленский приехал на позиции украинских военных под Бахмутом (видео)
Мир

Зеленский приехал на позиции украинских военных под Бахмутом (видео)

2023/07/29, 15:12
Премьер Польши: более 100 наемников ЧВК Вагнера выдвинулись в сторону Сувалкского коридора
Мир

Премьер Польши: более 100 наемников ЧВК Вагнера выдвинулись в сторону Сувалкского коридора

2023/07/29, 14:52
Туристку из Мексики изнасиловали прямо у подножия Эйфелевой башни
Мир

Туристку из Мексики изнасиловали прямо у подножия Эйфелевой башни

2023/07/29, 14:20
ВСУ приняли меры для защиты украинских портов
Мир

ВСУ приняли меры для защиты украинских портов

2023/07/29, 12:40
Журналисты нашли удаленный из канала Кремля фрагмент выступления Путина (видео)
Мир

Журналисты нашли удаленный из канала Кремля фрагмент выступления Путина (видео)

2023/07/29, 12:23
Опровергнут миф о пользе 8-часового сна
Мир

Опровергнут миф о пользе 8-часового сна

2023/07/29, 11:06
Польша и Литва закроют границы с Беларусью в страхе перед ЧВК "Вагнер"
Мир

Польша и Литва закроют границы с Беларусью в страхе перед ЧВК «Вагнер»

2023/07/29, 10:58