Туристку из Мексики изнасиловали прямо у подножия Эйфелевой башни

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По данным парижской полиции, несколько мужчин напали на туристку из Мексики на Марсовом поле у Эйфелевой башни.

По данным газеты Le Parisien, 27-летняя девушка гуляла по парку в час ночи. После инцидента в больнице ей оказали медицинскую помощь. Отмечается, что мексиканка была в состоянии алкогольного опьянения.

В пятницу, 28 июля, полицейские задержали двух подозреваемых. В их отношении ведётся расследование по обвинению в групповом изнасиловании.

В апреле этого года на том же месте у Эйфелевой башни мужчина попробовал изнасиловать туристку из Германии — в итоге его приговорили к двум годам тюремного заключения.

Мэр центрального округа Парижа Рашида Дати после нового инцидента с изнасилованием в очередной раз потребовала закрывать на ночь Марсово поле.