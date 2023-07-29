Соучастник Ходжалинского геноцида Вагиф Хачатурян задержан на погранпереходе «Лачин» |
Премьер Польши: более 100 наемников ЧВК Вагнера выдвинулись в сторону Сувалкского коридора |
МИД: «Напряженная гуманитарная ситуация» в регионе – очередная ложь Армении |
Зеленский анонсировал «весомые решения» украинских дипломатов |
Кирби отверг участие американских войск в боях в Украине |
Мощный взрыв в Таганроге, ранены 16 человек (обновлено, фото, видео) |
Приоритетом ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия, Турция и Грузия |
Задержан мужчина, привлекший детей к религиозному шествию |
Иран передал Азербайджану Валиду Юсифову (фото) |
Главное Общество

Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Томаса Гольца

Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Томаса Гольца

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Томаса Гольца.

Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

«Нас крайне опечалило известие о кончине известного журналиста, писателя, публициста, большого друга Азербайджана Томаса Гольца.

Томас Гольц завоевал большой авторитет благодаря своей многолетней эффективной журналистской деятельности, богатому опыту и высокому профессионализму, своим глубоким исследованиям, всесторонним, беспристрастным аналитическим материалам и статьям, внес вклад в достижение мира и примирения в горячих конфликтных точках.

Томас Гольц был большим другом Азербайджана. Он неоднократно посещал Азербайджан и был свидетелем самых значимых исторических моментов нашей страны. В Азербайджане к нему всегда относились с особым уважением и симпатией. После Ходжалинского геноцида в феврале 1992 года Томас Гольц был одним из первых журналистов, который донес информацию о трагедии до мировой общественности. Его статьи, книги и фильмы об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, который остался в прошлом, внесли неоценимый вклад в донесение до мира правого голоса Азербайджана.

Я высоко ценю уважение и почтение, искренние дружеские отношения, которые были между Томасом Гольцем и общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым. Я всегда с добрыми чувствами вспоминаю мои встречи и беседы с ним, и особенно нашу встречу в Шуше в мае этого года. Светлая память о Томасе Гольце всегда будет жить в сердце нашего народа.

В эти трудные минуты разделяю вашу боль, вместе с Мехрибан ханым выражаю глубокое соболезнование всем членам вашей семьи», – сказано в письме азербайджанского лидера.

Теги:
Из этой рубрики
Община Западного Азербайджана ответила Марии Пейчинович-Бурич
Общество

Община Западного Азербайджана ответила Марии Пейчинович-Бурич

2023/07/29, 16:20
Плату за парковку автомобилей будет взимать МВД, в Баку – Агентство наземного транспорта
Общество

Плату за парковку автомобилей будет взимать МВД, в Баку – Агентство наземного транспорта

2023/07/29, 14:00
Ветреная и дождливая погода сохранится до полудня 30 июля
Общество

Ветреная и дождливая погода сохранится до полудня 30 июля

2023/07/29, 13:45
Ильхам Алиев поздравил короля Марокко
Общество

Ильхам Алиев поздравил короля Марокко

2023/07/29, 13:30
На пляже в пос. Бузовна произошла массовая драка
Общество

На пляже в пос. Бузовна произошла массовая драка

2023/07/29, 13:14
В Баку ожидается 31 градус тепла
Общество

В Баку ожидается 31 градус тепла

2023/07/29, 13:04
Утвержден порядок использования средств, поступающих от платной парковки транспортных средств
Общество

Утвержден порядок использования средств, поступающих от платной парковки транспортных средств

2023/07/29, 13:00
Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Томаса Гольца
Общество

Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Томаса Гольца

2023/07/29, 12:52
Задержаны нарушители моратория на вылов рыбы
Общество

Задержаны нарушители моратория на вылов рыбы

2023/07/29, 12:00