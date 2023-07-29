Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Томаса Гольца

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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Томаса Гольца.

Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

«Нас крайне опечалило известие о кончине известного журналиста, писателя, публициста, большого друга Азербайджана Томаса Гольца.

Томас Гольц завоевал большой авторитет благодаря своей многолетней эффективной журналистской деятельности, богатому опыту и высокому профессионализму, своим глубоким исследованиям, всесторонним, беспристрастным аналитическим материалам и статьям, внес вклад в достижение мира и примирения в горячих конфликтных точках.

Томас Гольц был большим другом Азербайджана. Он неоднократно посещал Азербайджан и был свидетелем самых значимых исторических моментов нашей страны. В Азербайджане к нему всегда относились с особым уважением и симпатией. После Ходжалинского геноцида в феврале 1992 года Томас Гольц был одним из первых журналистов, который донес информацию о трагедии до мировой общественности. Его статьи, книги и фильмы об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, который остался в прошлом, внесли неоценимый вклад в донесение до мира правого голоса Азербайджана.

Я высоко ценю уважение и почтение, искренние дружеские отношения, которые были между Томасом Гольцем и общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым. Я всегда с добрыми чувствами вспоминаю мои встречи и беседы с ним, и особенно нашу встречу в Шуше в мае этого года. Светлая память о Томасе Гольце всегда будет жить в сердце нашего народа.

В эти трудные минуты разделяю вашу боль, вместе с Мехрибан ханым выражаю глубокое соболезнование всем членам вашей семьи», – сказано в письме азербайджанского лидера.