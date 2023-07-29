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Модернизируемые совместно с Турцией штурмовики Su-25 ML будут называться «Лачин»

Модернизируемые совместно с Турцией штурмовики Su-25 ML будут называться "Лачин"

Штурмовики Su-25 ML, которые Азербайджан модернизирует совместно с Турцией, будут называться «Лачин».

Об этом говорилось на служебном совещании 29 июля под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

З.Гасанов отметил важность встреч, состоявшихся в рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23 в Стамбуле, и дал конкретные поручения по освоению личным составом принятого на вооружение оружия и боевой техники, изучению огневых возможностей штурмовика Su-25 ML (модернизированный «Лачин») и его эффективному применению при выполнении боевых задач.

26 июля состоялась церемония подписания контракта по проекту модернизации Su-25 между Министерством обороны Азербайджана и и турецкой компанией TUSAŞ. В церемонии подписания, состоявшейся в рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23, принимали участие заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – генеральный директор Агиль Гурбанов, председатель Комитета оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн и другие официальные лица. Основной целью заключения контракта является интеграция «умных» бомб и ракет турецкого производства в самолеты ВВС Азербайджана и выполнение работ по модернизации их авионики.

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