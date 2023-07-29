В Минобороны проанализирована оперативная обстановка на территории временной дислокации российских миротворцев

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Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов особо подчеркнул, что слова Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, произнесенные на церемонии открытия Глобального Медиа-Форума в Шуше и в ходе других выступлений, о том, что Азербайджанская Армия стала еще сильнее, чем прежде, вызывают гордость в каждом из нас, вдохновляют на большие свершения и в то же время повышают ответственность личного состава.

На совещании была проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, сообщает АПА.