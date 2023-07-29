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Главное Общество

Задержаны нарушители моратория на вылов рыбы

Задержаны нарушители моратория на вылов рыбы

В ходе проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности очередных контрольных мероприятий были задержаны лица, занимавшиеся незаконной рыбной ловлей в акватории Хызинского района Каспийского моря и в реке Кура.

Об этом сообщили в Госслужбе.

Как отметил официальный представитель службы Бахруз Мухаммедов, в ходе расследования были установлены лица, занимавшиеся рыбной ловлей.

Ими оказались житель села Шураабад Хызинского района Рамал Сафаров и житель города Ширван Ильгар Нуриев, у них было изъято запрещенное к использованию охотничье снаряжение и 17 синтетических сетей длиной 700 метров.

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