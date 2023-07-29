Закир Гасанов дал поручения по обеспечению безопасности воздушных судов

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29 июля состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, в совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений и управлений министерства, а также командиры воинских объединений.

Коснувшись участившихся в последнее время случаев применения незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временного размещен российский миротворческий контингент, радиопомех против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов местных и зарубежных авиакомпаний, выполняющих полеты с использованием воздушного пространства нашей страны, министр дал соответствующие поручения по обеспечению безопасности воздушных судов.