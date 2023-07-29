Скончался профессор Томас Гольц – первый зарубежный журналист, написавший о трагедии Ходжалы

247 Просмотров

Скончался профессор Университета штата Монтана (США), почетный доктор Университета АDА Томас Гольц.

«Легендарный Томас Гольц, который написал «Азербайджанский дневник» и описал армянскую оккупацию, кто привёз первый баррель азербайджанской нефти в Джейхан, кто посетил Гейдара Алиева в Нахчыване и кто поместил Азербайджан на глобальную карту, скончался сегодня», — сообщил проректор университета ADA Фариз Исмаилзаде.

Гольц был одним из первых зарубежных журналистов, побывавших в Ходжалы и написавших о совершенном там армянами геноциде в отношении азербайджанцев.