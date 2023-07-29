МИД призывает страны не поддаваться манипуляциям Армении

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Неприемлемо, чтобы ряд стран и международных организаций, закрывавших глаза на оккупацию азербайджанских территорий в течение 30 лет, делали предвзятые заявления против Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана о последней ситуации в регионе.

В заявлении отмечается, что эти страны и международные организации в течение последних трех лет игнорировали присутствие армянских вооруженных сил на территории Азербайджана, препятствие открытию коммуникаций со стороны Армении: «Мы требуем от стран и международных организаций, которые поддаются манипуляциям Армении и делают предвзятые заявления, уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, невмешательства во внутренние дела нашей страны, прекращения политики двойных стандартов».