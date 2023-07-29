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Туркменистан предложит ООН разработать стратегию глобальной безопасности

Туркменистан предложит ООН разработать стратегию глобальной безопасности

Ашхабад на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая начнет работу 12 сентября в Нью-Йорке, выступит с инициативой разработки стратегии глобальной безопасности. Об этом сообщает газета правительства республики «Нейтральный Туркменистан».

Издание подчеркивает, что об этом на заседании правительства Туркмении заявил министр иностранных дел страны Рашид Мередов.

Он подчеркнул, что в 2023 году Ашхабад планирует выдвинуть инициативу по разработке стратегии глобальной безопасности. Также будет предложено создать действующую на постоянной основе структуру по вопросам безопасности в Центральной Азии и провести ее первую встречу в 2024 году в столице республики.

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